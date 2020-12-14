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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez."

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:21:08 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez."
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