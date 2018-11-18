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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sudan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sudan'a gidecek, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh’in davetine icabet edecek.

18 Kasım 2018 Pazar 15:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sudan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh’in davetine icabetle Sudan’a 19-21 Kasım tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Heyette bakanlar da var

Oktay’a ziyaretleri sırasında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve çok sayıda kurumdan üst düzey yetkili eşlik edecek.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Sudan ile mükemmel düzeyde seyreden ikili ilişkiler ve işbirliğinin tüm yönleri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları başkanlığında Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) 15. oturumunun düzenleneceği ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan’a geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiği ziyaretinde tesis edilen ve önümüzdeki dönemde ilk toplantısı yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 15:31
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh
  3. Sudan

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