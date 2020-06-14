  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'e geldi

Oktay'a, incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:38:06 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'e geldi

BİNGÖL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bingöl'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.

Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunacak.

Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Abdulhamit Gül’den sert açıklama! Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım için savcılık harekete geçti
Gündem

Bakan Abdulhamit Gül’den sert açıklama! Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım için savcılık harekete geçti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada kullanılan çirkin ifadeler sonrası savcılık hare..
Bilim Kurulu üyesi ikinci dalga için tarih verip uyardı
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi ikinci dalga için tarih verip uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, koronavirüste ikinci dalga için kritik bir uyarıda bulundu. Ünal, Kasım ve Aralık aylarında vaka sayılarında..
Suudilerin alçak hamlesi sonrası Libya’dan sürpriz hamle! Kanuni Sultan Süleyman adını verdiler
Dünya

Suudilerin alçak hamlesi sonrası Libya’dan sürpriz hamle! Kanuni Sultan Süleyman adını verdiler

Suudi Arabistan hükümeti'nin Riyad'da yer alan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman adını taşıyan caddenin tabelasını değiştirmesi..
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı