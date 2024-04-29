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Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan fahiş fiyatlarla ilgili net mesajlar
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan fahiş fiyatlarla ilgili net mesajlar

Yeniakit Publisher
2024-04-29 06:55:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan fahiş fiyatlarla ilgili net mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fahiş fiyatların önlenmesine ilişkin "Amacımız yaptırımları daha etkili, caydırıcı hale getirmek ve bu şekilde de piyasada tüketicilere haksız fiyat uygulamalarının oluşumunu engellemek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT HABER'da soruları yanıtladı.

Fahiş fiyatların önlenmesine yönelik de Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de her zaman serbest piyasa ekonomisinden yana olan bir hükümet olduk ama bütün dünyada şu bir gerçek serbest piyasa kuralsız bir piyasa değil. Aksine kuralların çok daha hakim olduğu, etkin olduğu bir piyasa.

Son dönemde rekabet politikalarımız konusunda çok daha kararlı adımlar atılıyor. Önümüzdeki dönem, rekabet hukukun çok daha etkin ve hızlı çalışması için bir gayret içindeyiz, belki bazı düzenlemeler de yapılacak bu çerçevede."

Yılmaz, bununla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
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"Amacımız, yaptırımları daha etkili, caydırıcı hale getirmek ve bu şekilde de piyasada tüketicilere haksız fiyat uygulamalarının oluşumunu engellemek. Bu konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı görünüyor.

Yakın bir zamanda ben Meclisimizin gündemine bu tür tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Biz, kesinlikle bu konularda topyekun bir anlayış birliğinden yanayız, bir dayanışma olması gerektiğine inanıyoruz. Birtakım çevrelerin aşırı kar hırsıyla fırsatçılıkla hareket etmelerini hiçbir şekilde maruz göremeyiz ve bu konuda da gerekli adımları kararlı bir şekilde atacağız."

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