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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon yorumu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon yorumu

Yeniakit Publisher
2024-07-03 16:33:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon yorumu

Haziran ayı enflasyonundaki düşüşü değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “TÜFE, Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir. Enflasyonda düşüş dönemi başladı” dedi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yılmaz, “Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermektedir. Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şunları kaydetti: “Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz”

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