  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Ne Hamas’ı ne de İran’ı bitirebildik’: İsrail’in 1000 günlük savaş fiyaskosu Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ölü ve yaralılar var ‘Çıkın dışarıda yapın şovunuzu ve siyasetinizi!’ Özgür Özel Madımak’tan kovuldu Suriye ile Lübnan'dan kritik imza! İsrail'e karşı stratejik anlaşma AFAD duyurdu! Muğla açıklarında korkutan deprem Camiyi ateşe vermiş, 'lanet ülkenize dönün' diye bağırmıştı: İrlanda'da İslam karşıtı İranlıya gözaltı Muharrem ayında hem ver gazı hem çek rakıyı! alevi simsarı CHP’liler topa tutuldu Öğrenci affı Meclis’te: AK Partili Özlem Zengin düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı Memur ve emekliler enflasyon rakamına kitlendi! İşte 5 farklı senaryoya göre zam oranları Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında
Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız

Suriye'nin başkenti Şam'daki saldırıyı lanetleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 

"Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Suriye halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur."

Suriye halkının tüm unsurları ile teröre karşı birlik içinde olacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Esad Sonrası Parlemento'nun Son 70 Üyesi Atandı
Suriye'de Esad Sonrası Parlemento'nun Son 70 Üyesi Atandı

Dünya

Suriye'de Esad Sonrası Parlemento'nun Son 70 Üyesi Atandı

Suriye'de 43 yıl hapis yatan Suriyeli pilot Tatari: Özgürlüğüme değil, Esed'in devrilmesine sevindim
Suriye'de 43 yıl hapis yatan Suriyeli pilot Tatari: Özgürlüğüme değil, Esed'in devrilmesine sevindim

Dünya

Suriye'de 43 yıl hapis yatan Suriyeli pilot Tatari: Özgürlüğüme değil, Esed'in devrilmesine sevindim

Suriye ile Lübnan'dan kritik imza! İsrail'e karşı stratejik anlaşma
Suriye ile Lübnan'dan kritik imza! İsrail'e karşı stratejik anlaşma

Dünya

Suriye ile Lübnan'dan kritik imza! İsrail'e karşı stratejik anlaşma

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23