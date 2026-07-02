Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Suriye halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur."

Suriye halkının tüm unsurları ile teröre karşı birlik içinde olacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız." ifadelerini kullandı.