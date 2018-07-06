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Cumhurbaşkanı yardımcıları kim olacak AK Parti açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinenin pazartesi akşamı açıklanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede AK Parti dışında isimlerin olacağını ifade ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, cumhurbaşkanı yardımcılarının eski bakanlardan veya milletvekili adayı olmayan isimlerden olacağını açıkladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:52
Cumhurbaşkanı yardımcıları kim olacak AK Parti açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinenin pazartesi akşamı açıklanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede AK Parti dışında isimlerin olacağını ifade ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, cumhurbaşkanı yardımcılarının eski bakanlardan veya milletvekili adayı olmayan isimlerden olacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin Meclis'te yemin ettikten sonra görevlerine başlayacak. En çok da yeni kabinede kimlerin olacağı ve cumhurbaşkanı yardımcılarının kim olacağı merak edilirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, pazartesi günü açıklanması beklenen kabineye ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Elitaş özetle şunları söyledi: "Sayın cumhurbaşkanımız tamamını dışarıdan yapabilir. Milletvekili adayı olmayan eski bakanlardan yapabilir. Sivil toplum örgütlerinden yapılabilir. Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde. Anayasada sayısı belli değil. Kabinede dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak. Eski bakanlardan milletvekili olmayanlar var onlardan tercih edebilir."

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 14:52
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