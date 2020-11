Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye artık siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır." dedi.

Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Her büyük mücadelede, her büyük sıçrayışta olduğu gibi bedeller ödediklerini ifade eden Erdoğan, "Terörle mücadelede, darbe girişimlerinde, sınır ötesi harekatlarımızda şehitler verdik. İdlib'de, Afrin'de, bütün bunlarla beraber bizler Zeytin Dalı'nda, Pençe Harekatı'nda şehitler verdik ama şunu unutmayın her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir. Eğer bir vatana sahipseniz bu böyle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tuzakların hepsini başlarına geçirdik"

Ekonomiye yönelik saldırıların da maliyetleri olduğunu belirten Erdoğan, "Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken kimi alanlarda bizi yavaşlattılar ama hamdolsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Aynı şekilde Rabb'ime binlerce hamdolsun; milletimizin birliğini, şu içinde bulunduğumuz beraberliğini bozamadılar. Bunun için kurdukları tuzakların hepsini de başlarına geçirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün Van'da bir ve beraber olduklarını bugün de aynı kararlılıkla Samsun'a geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halen yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye artık siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır. İnşallah bu yeni dönemin de lokomotifi AK Parti olacaktır. Türkiye'ye nasıl 18 yılda demokraside ve kalkınmada çağ atlattıysak önümüzdeki dönemde de ülkemize hizmetlerimizi, artırarak sürdüreceğiz. İnşallah Oruç Reis ile sürdüreceğiz, Fatih ile sürdüreceğiz, Koca Yusuf ile sürdüreceğiz, Kanuni ile sürdüreceğiz, Yavuz ile sürdüreceğiz ve bütün bunlarla beraber inşallah sismik araştırmalarımızla, sondaj çalışmalarımızla Allah'ın izniyle gelecek çok daha farklı olacak."

AK Parti teşkilatlarında görev alanların bu bilinçle vazifesine sarılmasını isteyen Erdoğan, "Kendimiz ve evlatlarımız için gece gündüz daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Bu konuda en büyük güven ve güç kaynağım sizlersiniz. İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Milletimize daha çok hizmet, daha çok proje, daha çok yatırım, daha müreffeh bir ülke vaat ederken öyle bazıları gibi boşa konuşmuyoruz. Bizim referansımız bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız hizmetlerimizdir." dedi.

Türkiye'nin 80 vilayeti ile Samsun'un da bu hizmetlerden payına düşeni aldığını belirten Erdoğan, Samsun'a son 18 yılda toplam 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını bildirdi.

Eğitimde 5 bin 188 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre ikinci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesini kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 768 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete açtıklarını kaydetti.

Erdoğan, Samsun, Kavak ve Çarşamba'da 4 bin 750 kişi kapasiteli yurtları gelecek dönemde öğrencilerin hizmetine sunacaklarını da söyledi.

Samsun'a 35 bin seyirci kapasiteli bir stadyum ile 77 spor tesisi yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Biz bunu yeterli bulmuyoruz, Samsun'a bu saatten sonra artık Süper Lig'e çıkmak yakışır." dedi.

Erdoğan, partililerin tezahüratları üzerine, "Ben de sizin yanınızdayım, sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Samsun'da 4 millet bahçesi projelerinin bulunduğunu, 147 spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, eski stadın yerine yapılacak millet bahçesini tamamlayarak Samsunluların hizmetine sunduklarını, Canik, Çarşamba ve Bafra'ya yapacakları millet bahçelerinin de proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Samsunlu ihtiyaç sahiplerine 4 milyar lira kaynakla destek olduklarını belirten Erdoğan, şehre sağlıkta toplam 1888 yataklı 18'i hastaneden oluşan 37 sağlık tesisini kazandırdıklarını, halen 550 yatağa sahip 4 hastane ile 7 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini bildirdi.

Erdoğan, yatak kapasitesi 900 olan Samsun Şehir Hastanesi ile 16 sağlık tesisinde hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Samsun'da 11 bin 539 konut projesinin hayata geçirildiğini, ulaştırmada ise 120 kilometre olarak devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 309 kilometreye ulaştırdıklarını anlatan Erdoğan, "Yapımı süren Ladik-Taşova yolunu seneye, Samsun-Bafra arası ve Samsun çevre yolundaki çalışmaları ise 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Bunları söylerken Ulaştırma Bakanım da yanımda. Samsun şehir geçişindeki 15 köprü ve viyadükle Havza-Amasya arasındaki 2 adet çift tüp tüneli tamamladık. Gelemen Lojistik Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Gelemen-Tekkeköy İltisak Hattı Projemizin inşası devam ediyor, 2 yıla kadar da onu tamamlıyoruz." dedi.

- "Samsun'u İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine, tüm limanlara hızlı trenle bağlamış oluyoruz"



Erdoğan, Samsun-Sivas arasındaki tren hattının modernizasyonunu ve sinyalizasyonunu tamamladıklarını ve bugün resmi açılışı yapacaklarını aktardı.



Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projesinin hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, projeyle Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demir yolu hattına bağlantı sağlanacağını, böylece Samsun'u İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine, tüm limanlara hızlı trenle bağlamış olacaklarını söyledi.



Yatırımlarla havalimanını modernize ettiklerini anlatan Erdoğan, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın yolcu trafiğinin 175 binden 1,5 milyona çıktığını vurguladı.



Dereköy, Terme, Alaçam, Doyran Köyü'ne balıkçı barınakları, Tekkeköy'e mendirek ve tersane limanı inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, Samsun'a 8 baraj kazandırdıklarını, Asarcık Armutlu Barajı, Ladik Fındıcak Barajı ile Terme Salıpazarı Barajı'nın inşaatlarının devam ettiğini belirtti.



"Salıpazarı Barajı ile Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerine memba suyu kalitesinde içme suyu sağlayacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, Samsun şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını su hazneleri inşa ederek çözdüklerini dile getirdi.



Son 18 yılda inşa ettikleri tesislerle 474 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"Yapımını tamamladığımız 107 taşkın koruma tesisiyle Samsun şehir merkezi ile 123 yerleşim yerini ve 28 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinin inşası devam ediyor. Samsunlu çiftçilerimize, yaklaşık rakam veriyorum, 2,5 katrilyon eski rakamla yeni rakamla 2,5 milyar lira tarımsal destek verdik. Samsun'da 2 organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 4 araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Endüstri bölgesi ile ilgili çalışmalarımız ayrıca sürüyor. Doğal gazı şehir merkezimizle birlikte 12 ilçemizde kullanıma sunduk. Yakında Alaçam ve Yakakent'e doğal gaz sağlıyoruz."



Erdoğan, özetin özeti mahiyetinde sıralansa bile Samsun'a hizmetlerin anlatmakla bitmediğini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız." dedi.



Kongrede yeni dönemde görev üstleneceklere başarılar dileyen Erdoğan, "2023'e, önümüzdeki büyük kongremize en güzel şekliyle hazırlanarak inşallah 2023 seçimlerinde inanıyorum ki AK Parti'miz, çok daha farklı bir neticeyle Cumhur İttifakı olarak yoluna devam edecektir." değelendirmesinde bulundu.

- Notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hediye takdim edildi. Erdoğan, daha sonra platformdan inerek, tribünleri selamladı.

Kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, Ali İhsan Yavuz, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir ve Nurettin Canikli ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Tribünlerde "Büyük Türkiye yolunda Samsun gençliği yanında", "3 Kasım 2002/Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak", "Hedef kızılelma herkes aşikar olsun" pankartları yer aldı.



Kongrede AK Parti'nin hizmetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından kongrenin yapılacağı stadyuma gelirken yol kenarında bekleyen vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

