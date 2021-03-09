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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:45:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i aradı. Erdoğan, Öztekin'e taziye dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, Pazar günü öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öztekin, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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