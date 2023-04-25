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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Hürjet paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Hürjet paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun

Yeniakit Publisher
2023-04-25 15:11:00 -

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye, savunma sanayisinde her geçen gün yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Başarılı bir şekilde tamamlanan çalışmalar, adından da söz ettirmeyi başarıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesi'nde, ilk uçuş gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hürjet'in ilk uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı

"Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun"

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun!

Hürjet projesi

TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı.

Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

F-5 uçaklarının yerini alacak

Hürjet projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.

Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

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