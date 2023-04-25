Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Hürjet paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun

Türkiye, savunma sanayisinde her geçen gün yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Başarılı bir şekilde tamamlanan çalışmalar, adından da söz ettirmeyi başarıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesi'nde, ilk uçuş gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hürjet'in ilk uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı

"Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun"

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun!

Hürjet projesi



TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı.

Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

F-5 uçaklarının yerini alacak

Hürjet projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.

Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.