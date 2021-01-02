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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyan Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:57:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle 2014 yılında yapımına başlanan Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine katıldı.

2021 yılına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "2021’i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili o açıklaması:

2021’i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz.

Yurtdışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum.

En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz

 

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Yorumlar

Fehmi

Başkana Allah'tan muvaffakıyetler dilerim. İktidar yatırım ve hizmet yolunda, Ana muhalefet de yatım ve hizmetlerin engelleme yolunda çalışıyor. Allah çalışanları muvaffak etsin inşallah.
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