Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyan Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle 2014 yılında yapımına başlanan Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine katıldı.
2021 yılına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "2021’i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz." dedi.
İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili o açıklaması:
2021’i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz.
Yurtdışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum.
En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.