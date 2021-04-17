Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu
Vefatının üzerinden 28 yıl geçen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında anma programı düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Kur'an- Kerim okudu.
Türkiye'de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 28 yıl geçti.
Özal'ın kabri başında anma programı düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Kur'an- Kerim okudu.