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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Terörü bitireceğiz

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek” dedi. Erdoğan “S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil” şeklinde konuştu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Terörü bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan, Çamlıca Camii’nde bayram namazını kıldıktan sonra cami içinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Çok farklı bir dönemde bayramın kutlandığını dile getirerek, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’e Rabbim bizleri kavuşturduğu gibi aynen bayrama da kavuşturdu. Böylece şu anda bayramla da müşerref olduk. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması. Bugün İçişleri Bakanımız Kato dağında Jandarma Genel Komutanı ile beraber. Onlarla bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından Pençe Harekatı’nı yürütmek üzere Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla yine aynı şekilde telefonda bir görüşme yaptık. Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek” dedi.

“Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin S-400’lerle ilgili sorusu üzerine de şunları kaydetti:

S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika’ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gerek Amerika gerekse bizim tarafımızdan gelin heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika’ya siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriotlar konusunda da bize Amerika tarafından da S-400’ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi.

Ali Erbaş, Çamlıca Camii’nde hutbe verdi

Büyük Çamlıca Camii’nde ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Binlerce kişinin kıldığı bayram namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbe verdi.  Erbaş hutbede, “Bayram günleri, ramazanı eda eden kullarına Rabb’imizin bir ikramıdır. Bugün birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanıdır” dedi. Namazlarını kılan Müslümanlar, büyük bir sevinç eşliğinde birbirlerinin bayramını kutladı.

 

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:48
  1. Büyük Çamlıca Camii
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. S-400
  4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  5. hutbe

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