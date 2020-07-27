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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk yaşayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:29:00 - 2020-07-27 15:31:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan kupa seremonisinde Medipol Başakşehir ilk kez kazandığı şampiyonluk kupasını almıştı.

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