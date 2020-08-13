Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz" dedik

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan ve Türkiye tarihine damga vuran AK Parti, 19. yaşını kutluyor.

Türkiye'nin son 18 yılının mimari konumunda olan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"AK Parti sadece milletimize yaslanan bir partidir" diyen Erdoğan, konuşmasının başında şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu bizahiti milletimizin ta kendisidir. Şahsım başta olmak üzere, partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır. Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi. Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti'den başka vizyon proje siyasi teşekkül bulunmuyor. Tek AK Parti'ye saldırmak, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklaması şu sözlerle sürdürdü:

"Hz İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz Muhammed'in Mekke'ye yürüyüşü tarihi bir yürüyüştür. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkına Partisi'ni kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.

Bu davaya gönül verenler kendileriyle birlikte yeryüzündeki tüm mazlumların hukukunu koruma mücadelesi vermişlerdir. 3 kıta 7 iklimde barışın kardeşlik için ter dökmüştür. Bu hareket bu dava Selçuk'lunun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı Cumhuriyet'in aklıdır. Bizim hareketimiz, bizim davamız, Her şeyden önce Allah Kelamını ve onun nebisini rehber edinmiştir.

"AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur"

19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin özleminden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden tüm çabalarımız semeresi ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele yürümektir. AK Parti'nin milletimizin partisi olduğunun nişanesi girdiği ilk seçimden beri birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir.

Kendilerini milletin üstünde gören, ve ülkeninde sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın nasıl bürokrasiden medyada ilişkilendiği bize nasıl tuzaklar kurduğunu hatırlıyoruz. Her yerden nasıl sürekli krizlere muhatap bırakıldığımızı biz biliyoruz. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iyice ayyuka çıkan hukuksuz ahlaksız pervasız girişimlerin hiçbirine eyvallah demedik. Bunun bedelini de kapatma davasıyla ödedik. Provakatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımız gözlerimizin önündedir."

"Oruç Reis'imize saldıracak olursanız..."

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Bizim Oruç Reis'imize saldırmayın dedik, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik." dedi.

Gezi Kalkışması'ndan 17-25 Aralık darbesine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde meşru hükümeti devirmeyi amaçlayan Gezi Kalkışmasına ve 17-25 Aralık Emniyet Yargı darbesiyle ilgili "milli iradeyi gasp etmeye" ifadelerini kullandı.

"Nereden nereye"

Sağlık alanındaki devrimlerden bahseden Erdoğan şunları söyledi:

Sağlıkta hastane tedavi kurumu, 8 bin 500 sağlık tesisini ülkemize kazandırdık. Yatak kapasitemizi 164 binden 246 bine, nitelikli yatak kapasitemizi 19 binden 148 binin üzerine çıkardık.

Üniversite öğrencileri harçla okuyordu. Biz harcı kaldırdık. Bizimle oldu. Lisans öğrencilerine biz göreve geldiğimizde verilen burs 45'TL. Biz bunu 550 liraya çıkardık. Yüksek Lisans'ta 1100 liraya çıkardık. Nereden nereye...

76 olan üniversite sayımıza ilave 131 üniversite kurarak. Üniversite sayımızı toplamda 207'ye yükselttik. Konya ile birlikte toplam 15 Şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunduk.

Çağın ihtiyaçlarına göre üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz, çeşitlilik esasında üniversiteler kurduk, kuruyoruz.

Robotik nanoteknoloji, aşı, yapay zeka gibi birçok önemli alanda geleceğin bilim dünyasını şekillendirecek binlerce doktoralı bilim insanı yetiştiriyoruz. İnşallah yetiştirmeye devam edeceğiz.

Yerli otomobil açıklaması

Millet bahçeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Enerjide TANAP ile TürkAkım gibi prestij projelerini hayata geçirdik. Yerli otomobil gibi bir projeyi hayata geçirmek Allah bize nasip etti.

Bugün ülkemiz ve milletimiz için verdiğimiz bu uzun meşakkatli dolu dolu geçen sürecin kritik aşamasındayız.

Birinci dönem 2002-2013 arasını kapsayan potansiyelimizi keşfetme dönemimizdir. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Güçlü bir büyüme performansına kavuştuk. Milli gelirimizi 36 milyar dolardan 2013 yılında 950 milyar dolara kadar çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 3500 dolardan 12 bin 500 dolara kadar yükselttik. İhracatımızın 36 milyar dolardan 10 yıl sonra 152 milyar dolara ulaştı. Hatırlayın paramızda 6 sıfır vardı. O dönemde ne yaptık sıfırları attık.