Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kavala’nın arkasında Yahudi Soros var

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 48’inci Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de darbeye teşebbüs eden FETÖ’cüleri baş tacı eden hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“AB’den 50 masumun katledilmesine ilişkin bir şey duydunuz mu?”

AİHM’in Demirtaş kararı ile ilgili de Erdoğan, “AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?” şeklinde konuştu.

“O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir” diyen Erdoğan, “Avrupa Birliği’nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili PKK’ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız” dedi.

“Gezi, Türkiye’yi kalkındırmanın karşısında durmanın adıdır”

“Gezi olayları tıpkı CHP’nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün, yine bu partinin başındaki zat çıkmış, gezi olaylarını öven, gezici vandalları yücelten, bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş. Düşünebiliyor musunuz, Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir.

Türkiye’deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp, bölen işte bu özellikle terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi. Şimdi içeride. Suçu olmayan, herhangi bir şeye karışmamış olanı niçin kalksın da bizim yargımız içeri alsın?

Buradan ben bir kez daha tekrarlıyorum; “Bu projenin adı Türkiye›nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir. Geziyi övenler, gizli veya açık, PKK’yı da över FETÖ’ye de destek verir. Gezi, Türkiye›yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır” şeklinde konuştu.

İttifak ‘olumlu’ bir noktada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Cumhur İttifakı ve yerel seçim süreci konuşuldu..

Verimli bir görüşme oldu

Toplantıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlere yönelik ittifakla ilgili olarak, “Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelerek rapor sunacak ardından Genel Başkanlar tekrar bir araya gelecek” dedi.

Önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştiğinin altını çizen Çelik, “Yerel seçimdeki işbirliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız. Cumartesi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tanıtım toplantısında, Ankara, İstanbul, izmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz” diye konuştu.