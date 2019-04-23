Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğine ilişkin soru üzerine, "Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğine ilişkin soru üzerine, "Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem.23 Nisan 2019 Salı 20:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğine ilişkin soru üzerine, "Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok" dedi.
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