Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğine ilişkin soru üzerine, "Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğine ilişkin soru üzerine, "Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğine ilişkin soru üzerine, "Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.