Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya arasında yapılması düşünülen bir diğer üçlü zirvenin Türkiye’de gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.
IHAAW180313-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya arasında yapılması düşünülen bir diğer üçlü zirvenin Türkiye’de gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.14 Şubat 2019 Perşembe 18:08
IHAAW180313-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya arasında yapılması düşünülen bir diğer üçlü zirvenin Türkiye’de gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.14.02.2019 18:03:13TSINNNN
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