Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazı kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını eda etmek için 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi.
86 yıl sonra üçüncü cuma namazı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Başkan Erdoğan Ayasofya'da
Başkan Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan cuma namazını burada kıldı.
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınmıştı.