Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara’da metruk sayılabilecek binada çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü"
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29 Mart 2019 Cuma 12:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara’da metruk sayılabilecek binada çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü"
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