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Siyaset

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye’nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz. İtibarını yitirmiş kredi derecelendirme şirketlerinin açıklamalarını dikkate almıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye’nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:48:17 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye’nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz. İtibarını yitirmiş kredi derecelendirme şirketlerinin açıklamalarını dikkate almıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye’nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz. İtibarını yitirmiş kredi derecelendirme şirketlerinin açıklamalarını dikkate almıyoruz.”

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