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Cumhurbaşkanı onayladı... O atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

28 Aralık 2018 Cuma 07:09
Cumhurbaşkanı onayladı... O atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararlara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı  olarak görev yapan Salim Koşar ve Ömer Koca görevlerinden alındı.

TİGEM Genel Müdür Yardımcıları Halil İbrahim Özbayat ve Üzeyir Tekin  de görevlerinden alınarak, yerlerine Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu  Üyesi olarak Ali Osman Kıyak ve Sait Kocabay getirildi.

ÇAYKUR'da açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süleyman  Pınarbaş ile Ali Kemal Yıldız atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine  ise Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Nurgül Uraloğlu'nun ataması  yapıldı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 07:07
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