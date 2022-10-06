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Gündem 'Cumhurbaşkanı olursam Selçuk Bayraktar'a talimat vereceğim'
Gündem

'Cumhurbaşkanı olursam Selçuk Bayraktar'a talimat vereceğim'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hükümeti olumlu konularda desteklediğini bildirerek, Selçuk Bayraktar'la ilgili "Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. İHA’ları, SİHA’ları destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Öbür damat ile boğuşuyorduk. Bu damadı destekliyoruz. Doğru yapanı destekleriz. Ben de cumhurbaşkanı olursam 'geliştir işini' talimatını vereceğim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 19:13:00 -
'Cumhurbaşkanı olursam Selçuk Bayraktar'a talimat vereceğim'

‘Halk Buluşmaları’ programı çerçevesinde Kırşehir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada basın toplantısı düzenledi.

Hükümeti olumlu konularda desteklediğini de aktaran İnce, İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'la ilgili de açıklama yaptı.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. İHA’ları, SİHA’ları destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Öbür damat ile boğuşuyorduk. Bu damadı destekliyoruz. Doğru yapanı destekleriz. Ben de cumhurbaşkanı olursam 'geliştir işini' talimatını vereceğim."

 

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