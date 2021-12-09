'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı

CNN Türk'te anketlere ilişkin açıklamalarda bulunan SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, çarpıcı sonucu gözler önüne serdi.

Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle:

İki tane kritik soru var. Milletvekilliği seçimleri olsa kime oy verirsiniz? diye soruyoruz. Birisi de Cumhurbaşkanı için sorduğumuz soru. Orada ben parti ismi vermeden, konuşan kişiye insiyatifi bırakıp kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz? diye soruyoruz. Bu sorulara verilen cevaplar muhalefeti de yanlışa düşürüyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle AK Parti'de bir düşüş gören var. Yüzde 30 diyen de var yüzde 38 diyen de var. Muhalefet 3-5 puan Genel seçimlerde artış gösteriyor.

Şimdi Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? sorusuna gelecek olursak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara birinci çıkıyor. Yüzde 35-45 arası bir oy çıkıyor. Şunu görüyoruz. Yüzde 50'ye yakın bir oy potansiyeli ortaya çıkıyor. Muhalefette ise birçok ismi soruyoruz. Ona rağmen yüzde 50'ye yakın bir oy çıkıyor. 9 Farklı isime bölünerek Cumhur İttifakı'na yakın dağınık isimler geliyor. Siz 14 isme dağılmış 47-48'i bir ismin üzerine kilitlenmiş 47-48'le eş tutamazsınız. O kadar isme dağılmış kitle muhalefet için söylüyorum. 14 isimden birini alırsanız oy düşüşü de olur. Siz bu isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçemezsiniz. Eğer seçim hele ki 2. tura kalsa o seçimi asla kazanamazsınız.