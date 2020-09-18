  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'ın "yol ayrımında" olduğunu söyledi
Aktüel

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'ın "yol ayrımında" olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:06:45 -
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'ın "yol ayrımında" olduğunu söyledi

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Lübnan'ın kalkınma ile krizler arasında bir yol ayrımında olduğunu belirtti.

Avn, internet üzerinden düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Lübnan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma arzusu ile ekonomik, mali, nakdi ve sosyal krizler arasında önemli bir yol ayrımında duruyor." dedi.

Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için uluslararası toplumdan ve BM'den daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Avn, şunları söyledi:

"Dünyamız tüm ülkelere yansımaları olan büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Lübnan'a ise bundan, Suriye'de 10 yıldır devam eden yerinden edilme krizinden tutun da, onlarca yıllık yolsuzluk ve kötü yönetimin bir sonucu olarak ciddi bir ekonomik, mali ve parasal krize kadar büyük bir pay düştü. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelemizin ortasında, Lübnan, başkentin kalbini vuran, büyük can ve mal kayıplarına neden olan Beyrut Limanı'nın patlamasıyla bir travma daha yaşadı."

Avn, patlamanın sadece ekonomik etkisinin olmayacağını, ayrıca yoksulluk oranını da arttıracağını kaydetti.

Patlama sebebiyle hasar gören yaklaşık 200 bin konutun onarıma ihtiyacı olduğunu, bazı konutların tamamen yıkıldığını bu sebeple de yaklaşık 300 bin Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Avn, Lübnan ekonomisi için hayati önemi haiz Beyrut Limanı'nın yeniden inşa edilmesi, sağlık, eğitim, gıda, inşaat ve turizm gibi tüm sektörlerin gördüğü zararın giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar
Gündem

Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar

Sahte gıda satan markalar | Gıda sahtekarlarına yine göz açtırılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firma ile 113 ..
Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat
Gündem

Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat

Şarkıcı Songül Karlı’nın oğlunun söyledikleri batılı yaşam tarzının çocuklar üzerindeki ağır tahribatını gözler önüne serdi. ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı