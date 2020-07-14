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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Adıyaman'da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 05:11:37 -
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Adıyaman'da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman sınırları içerisinde yer alan, üzerinde yerleşim yerleri bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan, Zey (İndere) ve Kayaönü köylerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Karar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan orman tesis etmek üzere, orman sınırları dışına çıkarılan alanın iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacak.

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