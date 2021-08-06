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Gündem Cumhurbaşkanı kararı ile teknoloji üssü olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı kararı ile teknoloji üssü olacak

Aksaray'da 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 15:17:00 -
Cumhurbaşkanı kararı ile teknoloji üssü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar doğrultusunda Aksaray'da 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Merkez ilçesi Bahçesaray Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

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