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Dünya

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi: Kanıtlanırsa istifa edeceğim

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, sava suçu işlediği gerekçesi ile hazırlanan iddianameyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Savaş suçu işlediğim kanıtlanırsa istifa edeceğim” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 00:07:00 -
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi: Kanıtlanırsa istifa edeceğim

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında geçtiğimiz hafta Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Savcılığı tarafından savaş suçu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanı Thaçi, iddianame hakkında yaptığı açıklamada, “Eğer savaş suçu işlediğim kanıtlanırsa derhal görevden istifa edeceğim ve suçlamalarla yüzleşeceğim” dedi.

Hazırlanan 10 maddelik iddianamede Cumhurbaşkanı Thaçi ve Veseli'nin 1998-1999 yıllarında Kosova Savaşı'nda Kosova Kurtuluş Ordusu'nda (UÇK) komutanlık yaptıkları dönemde savaş suçu işlediği ve 100 kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürülmüştü. Thaçi ve Veseli'nin insanlığa karşı bir dizi suç, yasa dışı cinayetler, kişilerin ortadan kaldırılması, işkence gibi savaş suçları ile suçlandıkları aktarılmıştı. İddianamede söz konusu suçlardan Arnavut, Sırp, Roman ve siyasi rakiplerin etkilendiği ifade edilmişti.

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