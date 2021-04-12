Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Ramazan' mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı, Türk ulusu ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

Birlik ve beraberlikle güzelliğin, bolluk ve bereketin kapılarının açıldığı ramazan ayında, Kıbrıs Türk halkına ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış temenni eden Tatar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ereceğine ve sağlık dolu, daha aydınlık günlerin geleceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Tatar, "Kovid-19 salgınına karşı yürütülmekte olan mücadelede başarıya ulaşmak için uygulanan tedbirlere ve hijyen kurallarına uymanın önemini belirtirken, sahur ve iftar sofralarımızda bolluk ve bereket diler, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Bu akşam KKTC'de ilk teravih namazı kılındı. KKTC'de ramazan ayı boyunca teravih namazları 8 rekat olarak, ibadet yerlerinin üçte biri kullanılarak ve Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek kılınacak.