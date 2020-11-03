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Gündem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildikten sonra KKTC ve GKRY arasında ilk görüşme!
Gündem

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildikten sonra KKTC ve GKRY arasında ilk görüşme!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasında gayri resmi bir görüşme gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:26:00 - 2020-11-03 23:30:33
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildikten sonra KKTC ve GKRY arasında ilk görüşme!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi lideri Anastasiades'in ilk yüz yüze görüşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında gerçekleşti.

Saat 19.10'da başlayan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

İlk kez gayriresmi olarak görüşme yapıldı

Görüşmenin ardından BM'nin Kıbrıs'taki Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Spehar'ın ev sahipliğinde samimi bir havada geçen toplantıda, Tatar ile Anastasiadis'in birbirlerini tanıma ve ilk kez gayriresmi olarak görüş alışverişi yapma fırsatını buldukları ifade edildi.

Açıklamada, Tatar ve Anastasiadis'in BM Genel Sekreterinin uygun bir ortamda, gayriresmi 5 (3 garantör ülke ve Kıbrıs'taki iki taraf) + BM toplantısı yapma taahhüdüne olumlu yanıt verme kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

Ersin Tatar 23 Ekim'de görevi devralmıştı

KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, 23 Ekim'de görevi devralmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da

Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da

Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da

Ersin Tatar'dan GKRY ile görüşme öncesi önemli mesaj
Ersin Tatar'dan GKRY ile görüşme öncesi önemli mesaj

Gündem

Ersin Tatar'dan GKRY ile görüşme öncesi önemli mesaj

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