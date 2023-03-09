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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler! Destici'den açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler! Destici'den açıklama

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ”Cumhurbaşkanımız ve AK Parti heyetiyle kendim ve heyetimiz güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 21:49:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler! Destici'den açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ”Cumhurbaşkanımız ve AK Parti heyetiyle kendim ve heyetimiz güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşmenin ardından Destici, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BBP olarak ülkenin menfaatini, milletin istikbalini önceleyecek bir siyaset izlediklerini belirten Destici, “Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Bu konuda herhangi bir tereddütlümüz olmadı. Bundan sonra sonrada bir tereddüt yaşamıyoruz. İnşallah seçimlerde de yine Cumhur İttifakı olarak birlikte olacağız. İnşallah seçimlerinde her iki ayağını da kazanacağız. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti heyetiyle kendim ve heyetimiz güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Destici, yapılan görüşmenin içerisinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem afetinin birinci gündem maddesi olduğunu da belirterek, "Bu görüşmemizin içerisinde 11 ilimizin yaşadığı deprem afeti birinci gündem maddemizdi. Burada yapılan çalışmalar bizim tespitlerimiz önerilerimiz bunları da cumhurbaşkanımızla konuştuk. Gittikçe bir toparlanma var. İnşallah gün geçtikçe de toparlanmayı yaraların sarılmasını daha üst düzeye çıkaracak hükümetimiz devletimiz. Bakanlarımızın tamamı sahada, bütün kurumlarımız iş birliği yapmış içerisinde, vatandaşlarımızda müthiş bir dayanışma örneği gösterdi. Bizde BBP ve Alperen Ocakları olarak hem arama- kurtarma ekiplerimiz hem yardım ekiplerimiz sahada” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Cumhur İttifakı genişleyecek mi?” sorusuna cevap veren Destici, “Cumhur İttifakı'nın ilkelerine uyan siyasi partiler elbette ki cumhur ittifakına dahil olabilir. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Kararımız kendi adaylarımızla seçime katılma noktasında. Güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Burada bir anlaşmazlık yok. Heyetlerimiz daha önce bir araya gelmişti. İnşallah tekrar bir araya gelecekler.” ifadelerini kullandı.
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