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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti iptal oldu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti iptal oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Şubat günü Zonguldak’taki toplu açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 02:43:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti iptal oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'a ziyaret planını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Şubat 2022 günü Zonguldak’a gelerek Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Kilimli Sahil Yolu toplu açılış töreni gerçekleştirmesi ve Madenci Anıtı önünde miting yapması planlanıyordu.

Kentteki tüm hazırlıklar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak ziyaretinin iptal edildiği açıklandı.

Video bağlantı ile gerçekleştirecek

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zonguldak’taki toplu açılışları canlı bağlantı yöntemiyle gerçekleştireceği öğrenildi.

Öte yandan açılışlar için AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın yanı sıra bazı bakanların Zonguldak’a geleceği, toplu açılışların ardından Kilimli Belediyesini ziyaret edeceği ve kentten ayrılacağı öğrenildi.

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