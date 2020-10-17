  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni "doğal gaz müjdesi" sevinçle karşılandı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni "doğal gaz müjdesi" sevinçle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:38:08 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni "doğal gaz müjdesi" sevinçle karşılandı

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını, vatandaşlar heyecanla cep telefonu ve televizyon ekranlarından takip etti.

Zonguldak'ta kahvehanelerde ekran başında açıklamayı takip eden bazı vatandaşların sevinçle alkışladığı görüldü.

- "Rezervlerin Akdeniz'de devam edeceği yönünde beklentilerimiz büyük"

Vatandaşlardan İbrahim Sezer, AA muhabirine, bu tablodan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Erdoğan'ın müjdeyi Ereğli açıklarında vermesinden dolayı bölge insanı olarak büyük sevinç duyduklarını ifade eden Sezer, "İnşallah bu rezervlerin Akdeniz'de devam edeceği yönünde beklentilerimiz büyük. İnşallah 2023 hedeflerine ülkemiz ekonomik olarak çok güçlü girecektir diye ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Esnaf Ferşat Doğan da gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından memnun olduk. Gelişmeler güzel, daha büyük açıklamalarını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Erkan Bayraktar ise yeni doğal gaz rezervinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den sert sözler!
Gündem

Türkiye'den sert sözler! "Bunların hesabını mutlaka verecekler"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Ermenistan için sert sözler söyledi.
Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı
Gündem

Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı doğal gaz açıklaması öncesi çalışmaların karadaki merkezi Filyos Limanı'nda hareketli anlar y..
Trump mı, Biden mı? Hangisi kazanırsa Türkiye için iyi olur? Anketten dikkat çeken sonuçlar
Gündem

Trump mı, Biden mı? Hangisi kazanırsa Türkiye için iyi olur? Anketten dikkat çeken sonuçlar

İstanbul Ekonomi Araştırma, ABD seçimlerine ilişkin Türk insanının tutumunu içeren bir araştırma yaptı. Türk halkı ABD seçimlerinde iki aday..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay