Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Kocaeli’de yeni tip koronavirüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), yeni tip koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde, akşam saatlerinde vefat etti.
Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.