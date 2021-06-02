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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT yayınında dikkat çeken detay
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT yayınında dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen TRT özel yayınında arkasında bulunan ve 9’u 5 geçe durmuş şekilde görünen antika saatin Mustafa Kemal’in ölüm zamanını simgelediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 14:05:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT yayınında dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü TRT özel yayını Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildi.

Yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında 9’u 5 geçe duran antika bir saat dikkat çekti. Bu saatin uzun yıllar Çankaya Köşkü’nü konut ve makam olarak kullanan Gazi Mustafa Kema'in vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

1921 yılından itibaren Mustafa Kemal tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor.

Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

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