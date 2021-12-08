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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt: Türkiye'nin katılması fayda sağlayacak!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt: Türkiye'nin katılması fayda sağlayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donbas ile ilgili taraflar arasında arabuluculuk yapabileceklerini söylemesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Türkiye'nin görüşmelere katılmasının faydası olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:34:00 - 2021-12-08 19:40:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt: Türkiye'nin katılması fayda sağlayacak!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Türkiye'nin Donbas krizi görüşmelerine katılması dahil çözüme faydası olacak formatlara olumlu baktıklarını söyledi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Rusya ile yaşadıkları Donbas krizi hakkında konuştu. 

Nikiforov, Kommersant'a yaptığı yorumda Rusya ile direk görüşmeler, Türkiye'nin görüşmelere katılması ve ABD'nin Normandiya formatına eklenmesi formatlarını uygun bulduklarını belirterek, "Önemli olan bunun pratik sonuçlar getirmesi." değerlendirmelerinde bulundu.

Erdoğan'dan arabuluculuk açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz." ifadelerini kaydetmişti.

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