Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihe geçen 'İstanbul'un Fethi' konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl önce 2014 tarihinde İstanbul'un Fethi ile ilgili tüyleri diken diken eden ve fetih düşmanlarına sert mesajlar içeren bir konuşma gerçekleştirmişti. Erdoğan, ''Zulüm 1453'te başladı' diye yazdılar, maalesef... İşte bu zihniyet, barışı savunamaz. Bu zihniyet hakkı, adaleti, dayanışmayı, dostluğu, kardeşliği savunamaz. Bu zihniyet, fethi de anlamamış, fetih medeniyetini de anlamamış bir zihniyettir.'' ifadelerini kullanmıştı.