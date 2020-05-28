Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası harekete geçiliyor! Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 5 stratejik başlığı belirledi

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu stratejik öncelikli 5 konuda çalışma başlattı. Kurul bu kapsamda “Gıda Arz Güvenliği”, “Biyogüvenlik”, “Siber Güvenlik ve İletişim Altyapısı”, “Tıbbi Cihaz” ile “İlaç ve Aşı” konularına odaklanacak.

Türkiye imkan ve kabiliyetlerini daha da artıracak

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, tüm dünyayı etkileyen salgın sonrasında önlem alınması gerekli stratejik konularla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalara başladı.

Buna benzer durumlarda oluşabilecek farklı senaryolara karşı Türkiye imkan ve kabiliyetlerini daha da artırmaya hazırlanıyor.

Stratejik konularda dışa bağımlılığın sıfıra indirilmesi amaçlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Gıda Arz Güvenliği, Biyogüvenlik, Siber Güvenlik ve İletişim Altyapısı ile Tıbbi Cihaz, İlaç ve Aşı konularında ülkemizdeki eksiklerin tespit edilmesi ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla stratejik konularda dışa bağımlılığın sıfıra indirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi için bir çalışma başlattı.

Bu amaçla ülkemizdeki en yetkin akademisyenler, özel sektör kuruluşları temsilcileri ve ilgili kamu kurumu yetkililerinden içinde bulunduğu 80 kişilik 5 farklı Çalışma Grubu oluşturdu. Tıbbi Cihaz ile İlaç ve Aşı alanlarındaki çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ile koordinasyon içinde yürütülüyor.

Çalışmalar yaz sonuna kadar tamamlanacak

Her bir konuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ülkemizin kendi kendine yeten ve daha da güçlenen bir konuma gelmesine yönelik ihtiyaçlara cevap verecek kısa, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulacak. Kurul bu 5 konuya özel önem vererek çalışmalarını yaz sonuna kadar tamamlayacak.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan vekili Prof. Dr. Hasan Mandal çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Yeni kriz senaryoları bertaraf edilecek”

“Gıda Arz Güvenliği, Biyogüvenlik, Siber Güvenlik ve İletişim Altyapısı ile Tıbbı cihaz, İlaç ve Aşı alanlarında yerli ve milli çözümler üretebilmesi için kritik öneme sahip hususları dikkate alacağız. Ülkemizin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Dünyadaki ve ülkemizdeki durumu titizlikle inceleyerek ülkemiz açısından tehditler ve fırsatları teker teker ortaya koyuyoruz. Hem mevcut salgın durumunun etkilerine hem de uzun vadede dünyada ortaya çıkabilecek yeni kriz senaryolarının bertaraf edilebilmesine odaklanıyoruz ve bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri geliştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği yönde çok değerli akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri ve kamu yetkilileri ile çalışmalarımıza hızla başladık. Yaz sonunda Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmayı planlıyoruz.”