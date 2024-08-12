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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tutuşturdu: Çok çok ciddiye alınmalı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tutuşturdu: Çok çok ciddiye alınmalı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 20:10:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tutuşturdu: Çok çok ciddiye alınmalı

Kıbrıs Rum Kesimi Resmi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Erdoğan’ın “Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız” sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin İsrail işgali altındaki Gazze’de barış ve huzuru sağlamaya yönelik stratejik ve diplomatik adımları dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Öte yandan Ankara’nın katil Tel Aviv hükümetine karşı söylemleri İsrail yandaşları ve Türkiye karşıtı kesimleri de rahatsız etmekte.

ABD basınından FOX News’ten alınan bilgilere göre; GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Türkiye’nin İsrail’e yönelik açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ÇOK CİDDİYE ALINMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’de bir barış gücünün varlığına dair "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" sözlerine dikkat çekti.
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GKRY Hükümet Sözcüsü Letymbiotis, "Erdoğan'ın sözleri çok çok ciddiye alınmalı" dedi.

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