Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Haber7'nin konuğu oldu. Siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, Mart ayında yaptırılan kamuoyu araştırmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

"İlk turda seçim biter"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini kaydeden Kabaktepe, "İlk turda seçim biter. Cumhurbaşkanımız 2023 yılının 14 Mayıs’ında milli iradenin temsilcisi olarak, Menderes’ten bu yana gelen temsilcisi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanı olacak. Ben sahada onu görüyorum. Milletimiz oyunu verecek" dedi.

"Tüm bu kriz ortamında ülkeyi en iyi yönetecek lider Erdoğan"

Milletin Erdoğan’a inandığını ve güvendiğini vurgulayan Kabaktepe, "Son 3 yıldır dünyanın kriz ortamına girdiği; ekonomik kriz, pandemi krizi, doğal afet krizi, savaş ve güvenlik krizi… Bakın etrafımızda Ukrayna, Rusya gibi hep savaş var. Tüm bu kriz ortamında bu ülkeyi en iyi yönetebilecek lider olduğu için milletimiz yine Recep Tayyip Erdoğan’ı seçecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın oy oranı en az yüzde 51

Osman Ateşli’nin AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarıyla ilgili sorusuna da cevap veren Kabaktepe, Mart ayında yapılan anketlerle ilgili bilgi verdi.

Mart ayında yaptırılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranının yüzde 51-53 bandında olduğunu kaydeden Kabaktepe şu ifadelerde bulundu:

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"Mart ayındaki yaptığımız tüm haftalık değerlendirmelerin hiçbirinde Cumhurbaşkanımızın yüzde 50’nin altında görmedik çok şükür. En düşük yüzde 51 ile en yüksek yüzde 53,7. Siyasi rakiplerimizle ilgili çok konuşmuyorum. Ama onların oyları biz yüzde 53 olduğumuza göre, hepsini hesaba kattığımızda, oylarının toplamı yüzde 47-48 olarak görünüyor. Dolayısıyla orada bir tereddüt görmüyoruz. Milletimiz teveccüh gösteriyor."

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