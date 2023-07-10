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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önerisine ittifak ortağı Yeniden Refah’tan itiraz geldi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önerisine ittifak ortağı Yeniden Refah’tan itiraz geldi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-07-10 19:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önerisine ittifak ortağı Yeniden Refah’tan itiraz geldi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye'nin Avrupa Birliği önünün açılması karşılığında İsveç'in NATO üyeliğine onay verilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeniden Refah Partisi karşı çıktı. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine karşı Türkiye'nin Avrupa Birliği yolundaki engellerin kaldırılması önerisi yankı uyandırdı. 

Sürpriz açıklamaya ilişkin ilk değerlendirme Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nden geldi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, AB ile müzakere sürecinin yeniden başlamasına yönelik açıklamalar yaptığını anımsattı.

"Zaman kaybından başka bir şey değil"

AB ile ilişkilerde, tam üyelik yerine eşitler arası bir anlayışa dayanan ilişkileri, Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun bulduklarını belirten Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz. Parti olarak üretim, istihdam ve ihracata yönelik yerli ve milli politikaların ve D-8 projesinin bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle Türkiye'yi ekonomik çıkar kaygılarıyla tek taraflı olarak AB'ye yaklaştırmak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir." diye konuştu.
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“Emekli maaşları asgari ücrete getirilsin” önerisi

Memur ve emeklilere yapılan zamlara da değinen Bekin, en düşük emekli maaşının da en az asgari ücret düzeyine getirilmesini istedi.

 

 

 

 

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