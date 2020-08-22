  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz rezervi keşfini açıkladığı sırada göz yaşlarına hakim olamayan Rüstem Yılmaz Cengiz, o an yaşadığı duygularını paylaştı - Zonguldak'ta mobilya mağazası bulunan Rüstem Yılmaz Cengiz: - "İnşallah makus talihimizi yener ve seri sondaj çalışmalarıyla değişik madenlere ulaşır ve memleketimizin refah seviyesini yükseltiriz"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:51:49 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz rezervi keşfinin müjdesini verdiği sırada göz yaşlarına hakim olamayan Rüstem Yılmaz Cengiz, o an yaşadığı duygularını anlattı.

Zonguldak'ta mobilya mağazası bulunan Rüstem Yılmaz Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını ve o anların sosyal medyada yer aldığını anlatan Cengiz, şunları söyledi:

"Duygularıma hakim olamadım. Böyle bir duruma geleceğimizi de bilmiyordum. Fotoğrafı gören çok arayan, tebrik eden ve eleştirenler oldu. Eleştiren kardeşlerimize de Allah'tan inayet diliyorum ve onlarda inşallah gerçeği görürler. Memleketimiz için olumlu bir gelişmede sevinecekleri yerde eleştiriyorlar, bunları da kınıyorum. İnşallah makus talihimizi yener ve seri sondaj çalışmalarıyla değişik madenlere ulaşır ve memleketimizin refah seviyesini yükseltiriz."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sırasında çekilen fotoğrafını Twitter adresinden paylaştığını hatırlatarak, "Bakanımız Berat Albayrak'ın fotoğrafımı paylaşmasına mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri boşa gitmeyecek. Biz her zaman onları destekliyoruz ve onlara inanıyoruz." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı