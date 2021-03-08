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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum hocası Mehmet Yahya Kutluoğlu'ndan altın tavsiye
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum hocası Mehmet Yahya Kutluoğlu'ndan altın tavsiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan merhum Mehmet Yahya Kutluoğlu'nun eğitim ile ilgili verdiği tavsiyeler dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 20:23:00 -

93 yaşında Hakk'a kavuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu'nun Diyanet TV'deki Bir Asır Bir Çınar adlı belgesel programında verdiği altın değerinde tavsiyeler dikkat çekti.

Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirerek çağ atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni de olan merhum Kutluoğlu, eğitimle ilgili önemli konuşmasında önemli ifadeler kullanıyor.

İşte merhum Mehmet Yahya Kutluoğlu'nu dikkat çeken o sözleri:

"Eğitim öğretim mesleğimiz bu. Bütün gençlere eğitim ve öğretimi tavsiye ediyorum. Ama sadece lise mezunu, üniversite mezunu olmakla kalmayın. İlim yapın ilim, yüksek tahsiller yapın. Nesil yetiştirin ama ilkokul ama lise ama yüksek okulda öğretmen olun. Dağda bize kurşun sıkanlar soruyorum millete bunları Rusya'dan mı ithal ettik Avusturya'dan mı ithal ettik? Fransa'dan mı geldi bunlar? Benim torunum senin yeğenin ötekinin bilmem nesi bunlar. Aile, yetiştiremedi yön veremedi... Okul yön verecek, eğitim ve öğretmen yönlendirecek. Eğitim bu. Eğitimin yaygın bir millet hizmeti var. Millete memlekete hizmet verecek eleman yetiştiriyorsun dağa adam değil. Millete memlekete hizmet verecek eleman eğitimle yetişir. Verdileri fikirlerle, bilgilerle, manevi değerlerle nesil yönünü tayin ediyor."

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