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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Süleyman Soylu'dan olay hamle

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii ile ilgili sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Salondakilerin ön sırada oturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hamlesi ile ayağa kalkması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:39:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Süleyman Soylu'dan olay hamle

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Erdoğan'ın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili sözleri uzun süre ayakta alkışlandı. 

Salonda en ön koltukta oturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hareketi dikkat çekti.

 

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