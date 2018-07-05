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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Listeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işadamı Mehmet Gür'e 2 milyon lira borcu var.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da yayınlandı.

MEHMET GÜR'E 2 MİLYON LİRA BORCU VAR

Erdoğan'ın mal bildirim beyanına göre, 3 ayrı bankada ve elinde toplam 6 milyon 347 bin lira nakit parası, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi Dumanlı Köyü'nde değeri 10 bin lira olan 2 bin metrekare bir arazi ve Üsküdar Kısıklı'da değeri 4 milyon lira olan bir evi, Audi A8 marka bir otomobili ve işadamı Mehmet Gür'e 2 milyon lira borcu var.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:19
  1. Rize
  2. mehmet gür
  3. erdoğan'ın kime borcu var
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    REİS SENİN HİÇ BİRŞEYE İHTİYACIN YOK.KİMSEDEN OLMAYAN ZENGİNLİK SENDE.İÇTE DIŞTA MİLYONLARIN KALBİNE GİRDİN.TARİHTEKİ ASİL CEDDİMİZ GİBİ.BU MİLLET SENİ TRİLYONERDE YAPAR KATRİLYONERDE.1 ER TL VERSE SENİ DESTEKLEYENLER YEDİ GELECEĞİNE YETER AMA SEN TENEZZÜL BİLE ETMESSİN.FARKIN ORADA ASALETİN ORADA.ALLAHA EMANET OL.
Bugünkü Akit

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