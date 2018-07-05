Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da yayınlandı.



MEHMET GÜR'E 2 MİLYON LİRA BORCU VAR



Erdoğan'ın mal bildirim beyanına göre, 3 ayrı bankada ve elinde toplam 6 milyon 347 bin lira nakit parası, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi Dumanlı Köyü'nde değeri 10 bin lira olan 2 bin metrekare bir arazi ve Üsküdar Kısıklı'da değeri 4 milyon lira olan bir evi, Audi A8 marka bir otomobili ve işadamı Mehmet Gür'e 2 milyon lira borcu var.