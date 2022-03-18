Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 'Forum Metaverse' programı düzenlenecek

Akademisyenler, alanında uzman isimler ve çok sayıda davetlinin katılacağı Forum Metaverse programı, Ankara'daki ATO Congresium'da 21 Mart Pazartesi günü düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı forum çerçevesinde, "metaverse"ün getireceği fırsatlar, riskler ile bu alanda nelerin yapılabileceği değerlendirilecek.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Forum Metaverse programına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti olarak alanında ilk olacak bir etkinliği düzenleyeceklerini belirtti. "Dünyada ilk defa bir siyasi parti, bir Cumhurbaşkanının teşrifleriyle metaverse kavramını tartışıyor olacak." diyen İleri, dijital platformları sadece söylemlerini yaymak istedikleri platformlar olarak görmenin ötesinde, bu platformların siyasetinin yapılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Bu etkinliğin, AK Parti'nin "dijitalin siyaseti" dediği yaklaşımın bir tezahürü olduğuna işaret eden İleri, "Bu platformların toplumumuza, ekonomimize, hukuk düzenimize etkisinin yanında, bu platformlarda daha etkin olmak noktasında Türkiye olarak almamız gereken tedbirler, yapmamız gereken yatırımları tartışıyor olmamız lazım. Bunların doğru adresi de tabii ki Türkiye'nin dijital altyapısını kuran parti olarak, AK Parti ön plana çıkıyor." dedi.

"Yeni gelişen platformların, henüz ilk aşamalarındayken ele alınması önemli"

Yeni gelişen platformların, henüz ilk aşamalarındayken ele alınmasının önemine dikkati çeken İleri, şöyle konuştu:

"Daha kavram geliştirirken işin içine girerek, geliştirilen bu alanları toplumsal olarak doğru yönlendirmek önem arz ediyor. Bizim hiçbir etkimizin olmadığı, sadece farklı coğrafyalar tarafından yönlendirilen kavramlarla hayata geçirilen dijital platformlarda, biz ülke olarak kendi potansiyelimizi ortaya koyabiliriz. Bunu düşündüğümüz için de dijitalin siyaseti yaklaşımımızı kurguladık. AK Parti olarak ortaya koyduğumuz dijitalin siyaseti yaklaşımı çerçevesinde, toplum ve ülke olarak bu ortamları akademisyenlerle, entelektüellerle, vatandaşlarla, STK'lerle konuşacağız, tartışacağız, aynı zamanda da yeni oluşmakta olan mecraların özelinde, işin daha ilk basamağında devreye gireceğiz. Forum Metaverse de bunun çok güzel bir örneği olacak."

Forum Metaverse'te iki etkinlik olacak

Forum Metaverse'ün, bir seri etkinliğin başlangıcı olacağını dile getiren İleri, şu ifadelere yer verdi:

"Bu etkinlikler serisine biz kimi zaman 'metaverse'deki yaşam tarzlarını, kimi zaman blokzincir teknolojilerini, kimi zaman da bu alanların ekonomiye, hukuka, toplumsal değerlere etkilerini tartışıyor olacağız. Pazartesi günü gerçekleşecek olan etkinlik, ilk adım. Burada iki oturumuz olacak. Birinci oturumda, 'Metaverse ve Yaşam' başlığı altında, gelişmekte olan bu mecranın gündelik yaşama olası etkileri ne olabileceği üzerine kafa yoracağız. İkinci oturumumuzda ise 'Metaverse ve Değerler' başlığı altında bu mecranın toplumsal değerlerimize etkileri ne olabilir, onları tartışacağız. Güzel çıkarımlarımız olacağını düşünüyorum. Bu, bir etkinlik sürecinin ilk adımı ve bu noktada somut çıktılar elde etmek için biz bu çalışmaları süreklilik arz eden bir şekilde devam ettireceğiz."

"Eğer bir şeyin tasarlayıcısı olamıyorsanız, abonesi oluyorsunuz"

Dijital mecraların en başından iyi tasarlanmasının önemli olduğunu belirten İleri, yeni oluşan mecralarda farklı bir fırsatın bulunduğunu, bunun en güzel örneğinin metaverse olduğunu söyledi. İleri, "Eğer bir şeyin tasarlayıcısı olamıyorsanız, abonesi oluyorsunuz. Abonesi olduğunuz zaman da o platformların kurallarına tabi oluyorsunuz. Bu işin doğasında var. Biz dolayısıyla diyoruz ki gelecek, onu tasarlayana aittir. Metaverse özelinde de işte tam olarak bu noktada devreye giriyoruz ki bunun tasarlama aşamasında biz söz sahibi olalım." dedi.

"Etkinlikte birçok deneyim alanı da yer alacak"

Forum Metaverse etkinliği kapsamındaki sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik noktasında birçok deneyim alanının da yer alacağını dile getiren İleri, etkinlik esnasında film gösteriminin de olacağını aktardı. İleri, etkinliğe gelenleri güzel bir deneyimin de beklediğini kaydetti.

Davetiyelerde artırılmış gerçeklik teknolojisi

Forum Metaverse için hazırlanan davetiyelerde de artırılmış gerçeklik teknolojisi göze çarpıyor. Davetiye üzerindeki QR kodun okutulmasıyla kişi, bir artırılmış gerçeklik modeline yönlendiriliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, davetiyeler üzerindeki bu uygulamanın, küçük ama keyifli bir deneyim sunduğunu belirterek "Metaverse dediğimiz platform, aslında teknolojik olarak düşünecek olursanız, sanal gerçeklik, blokzincir, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılması yoluyla hayata geçecek bir alan. Bu anlamda, bu şekilde küçük de olsa katılımcılarımızdan bunu tatmalarını istiyoruz." dedi.