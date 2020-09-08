Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantı için koronavirüs testi yaptıran belediye başkanı pozitif çıktı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısı öncesi koronavirüs testi yaptıran Kayseri'nin Bünyan ilçesi Belediye Başkanı AK Parti'li Özkan Altun'un sonucu pozitif çıktı.

Toplantıya saatler kalan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen Bünyan Belediye Başkan Özkan Altun hemen kendisine tahsis edilen özel bir araçla Kayseri'ye döndü.

Evindeki ilaç tedavisiyle koronavirüsten kurtulan Özkan Altun, yeniden görevine döndü.

"Ciğerlerimde virüs görüldü"

Konuyla ilgili açıklama yapan Altun, şunları söyledi:

Ankara'ya bir programa gittiğimde mecburen vermiş olduğumuz testlerin birinde sonuç pozitif çıktı. İnsan ilk duyduğu an belki demoralize oluyor; ama bu hastalığın en büyük ilacı moral. Beni arayan insanlar çok moral verdi. Testim pozitif çıkınca tomografi çekildi. Ciğerlerimde virüs görüldü. Evimde karantinada durduk. Her geçen gün hastalıkla ilgili bir şeyler olmasını bekledik. Şükürler olsun ki çok fazla bir semptom gözlenmedi. Koku ve tat alma duyularımızı kaybettik. Geçen zaman içinde de koku ve tat duyularımız çok fazla gelmedi. Öksürük, ateş gibi bilindik bulgular olmadı. Vatandaşlarımız bilsinler ki virüse kapıldığınız zaman sadece siz etkilenmiyorsunuz, yakınlarınız da çok etkileniyor. Virüs testiniz pozitif çıktığında aklınıza yakınlarınız geliyor. Sizin evde yaşadıklarınız kadar dışarıdaki yakınlarınız için de zor bir süreç başlıyor. Bu hassasiyetle kurallara uymalıyız

Bünyan Belediye Başkan Özkan Altun