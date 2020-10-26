Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TESK'ten destek
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ilişkin, "Halkımız boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarının boykot çağrısına destek verdiklerini belirterek, "Halkımız boykot kampanyasına katılmalı, esnaflar ise Fransız asıllı Ürün isatmamalıdır'' dedi.
Palandöken, Başkan Erdoğan'ın boykot çağrısına yazılı bir açıklama ile destek verdi.
Vatandaşların bu boykot konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Palandöken, "Halkımız boykot kampanyasına katılmalı, esnafımızdan Fransız menşeli ürün talep etmemeli. Boykota dikkat etmek ülkemizin çıkarları açısından çok önemli." Dedi.