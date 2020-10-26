  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TESK'ten destek
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TESK'ten destek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ilişkin, "Halkımız boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TESK'ten destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarının boykot çağrısına destek verdiklerini belirterek, "Halkımız boykot kampanyasına katılmalı, esnaflar ise Fransız asıllı Ürün isatmamalıdır'' dedi.

Palandöken, Başkan Erdoğan'ın boykot çağrısına yazılı bir açıklama ile destek verdi.

Vatandaşların bu boykot konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Palandöken, "Halkımız boykot kampanyasına katılmalı, esnafımızdan Fransız menşeli ürün talep etmemeli. Boykota dikkat etmek ülkemizin çıkarları açısından çok önemli." Dedi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı
Dünya

Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (SAV) ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden alçağa bir Müslüman gerektiği cevabı Osm..
Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti
Dünya

Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti

Fransa’da aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Türkiye C..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay