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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TESK'ten destek
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TESK'ten destek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Halkımız boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:07:59 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TESK'ten destek

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, Erdoğan'ın boykot çağrısına yaptığı yazılı açıklamayla destek verdi.

Vatandaşların boykot konusunda duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.


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