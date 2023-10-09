  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanju Özcan'ı çöpe attılar

Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü

AB'den Filistin'e akıl almaz tutum: Filistin'e aslan, çocuk katili İsrail'e kuzular

Dünyayı şoka sokacak anlar! Bayraktar TB2 işaretledi, Türk İDA'sı gemiyi bir anda batırdı

Netenyahu'dan tüm ülkelere küstah tehdit! Filistin'e yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek!'

İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...

CHP'li müteahhitten skandal savunma

Bölgeden petrol fışkırırken Türk öğrenciler bir anda oraya akın etmeye başladı! Yetkililer şaşkın

Terör örgütü destekçilerinin vekillikleri düşürülmeli: PKK yanlısı izinsiz gösteriye 100 gözaltı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkesi çağrı yaptı: Acil şiddet sonlansın diyerek resmen açıklandı! Tek taraf değil iki tarafta...
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi! Sisi ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi! Sisi ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-09 23:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi! Sisi ile görüştü

Filistin, İsrail, Lübnan ve Katar liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim
Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim

Dünya

Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bülent Arınç Filistinli Müslümanların gücünü aşağılayıp Hamas'ı hedef almıştı! Yeni açıklama geldi
Bülent Arınç Filistinli Müslümanların gücünü aşağılayıp Hamas'ı hedef almıştı! Yeni açıklama geldi

Dünya

Bülent Arınç Filistinli Müslümanların gücünü aşağılayıp Hamas'ı hedef almıştı! Yeni açıklama geldi

Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe Filistin görüşmesi
Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe Filistin görüşmesi

Siyaset

Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe Filistin görüşmesi

Ermenistan'ın katliamının İsrail'den farkı ne? İşgalci İsrail'e ağlayan Azerbaycanlı spikerden hadsiz sözler
Ermenistan'ın katliamının İsrail'den farkı ne? İşgalci İsrail'e ağlayan Azerbaycanlı spikerden hadsiz sözler

Medya

Ermenistan'ın katliamının İsrail'den farkı ne? İşgalci İsrail'e ağlayan Azerbaycanlı spikerden hadsiz sözler

Hamas'tan, İsrail'e tarihi gözdağı: İnfaz edeceğiz
Hamas'tan, İsrail'e tarihi gözdağı: İnfaz edeceğiz

Dünya

Hamas'tan, İsrail'e tarihi gözdağı: İnfaz edeceğiz

Guterres: Gazze'deki çatışma İsrail'in 56 yıllık bir işgalinden ötürü ortaya çıktı
Guterres: Gazze'deki çatışma İsrail'in 56 yıllık bir işgalinden ötürü ortaya çıktı

Dünya

Guterres: Gazze'deki çatışma İsrail'in 56 yıllık bir işgalinden ötürü ortaya çıktı

Hamas'tan diyalog açıklaması!
Hamas'tan diyalog açıklaması!

Gündem

Hamas'tan diyalog açıklaması!

Prof. Erbaş'tan İsrail çağrısı!
Prof. Erbaş'tan İsrail çağrısı!

Gündem

Prof. Erbaş'tan İsrail çağrısı!

Hamas tarihi zafere imza attı! İşte öldürdükleri siyonist sayısı
Hamas tarihi zafere imza attı! İşte öldürdükleri siyonist sayısı

Dünya

Hamas tarihi zafere imza attı! İşte öldürdükleri siyonist sayısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23