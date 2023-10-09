Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi! Sisi ile görüştü
Filistin, İsrail, Lübnan ve Katar liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.
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